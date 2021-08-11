Бывшие бойцы ЧВК Вагнера раскрыли детали вербовки наемников для Ливии

Два бывших бойца российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера раскрыли детали вербовки наемников, которые в дальнейшем направлялись для участия в конфликтах на территории Ливии. Их рассказы приводятся в специальном расследовании «Би-би-си».

Как отметили собеседники издания, всего в течение 12-14 месяцев активных боевых действий, происходивших в Ливии с сентября 2019 года по июль 2020-го, в стране одновременно находились около тысячи наемников. При этом многие из прибывших в африканскую страну бойцов ЧВК ранее уже успели принять участие в боях на территории Донбасса.

По словам экс-наемников, новые бойцы не вербуются напрямую в ЧВК Вагнера. Вместо этого с ними оформляют краткосрочные контракты от лица многочисленных подставных компаний и формально нанимают на работу на нефтяные вышки или в службы безопасности. После этого новобранцы проходят проверки безопасности и тестирование на физподготовку и направляются под Краснодар, где находится неофициальный полигон российской ЧВК. Затем наемников перебрасывают на задания в другие страны, где происходят военные конфликты.

Большинство вступающих в ряды ЧВК в первую очередь руководствуются финансовыми интересами, поскольку являются выходцами из небольших населенных пунктов, где нет возможности заработать, пояснил один из собеседников «Би-би-си». По его словам, наемники могут получать вознаграждение, в десять раз превышающее среднюю зарплату в стране. Кроме того, многие бойцы имеют судимости, что закрывает для них доступ в регулярную армию.

Как признались бывшие наемники, ЧВК Вагнера не издает никаких кодексов поведения для своих бойцов. В итоге некоторые из них убивают попавших к ним в плен противников или местных жителей. «Никто не хочет кормить лишний рот», — пояснил один из собеседников издания.

Ранее «Би-би-си» опубликовало возможные доказательства работы ЧВК Вагнера в Ливии. По данным издания, ими могут служить карты боевых действий, обнаруженные на планшете, который ранее принадлежал одному из наемников.

Россию неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии. Российская сторона отрицает эти обвинения.