США, Британия и Франция обвинили Россию в «бесчинствах» в ЦАР

США, Британия и Франция обвинили Россию в причастности к бесчинствам предполагаемых российских наемников в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Представители стран обсудили эту тему на заседании Совета безопасности ООН, передает France 24.

Специальный представитель ООН в ЦАР Манкер Ндиайе (Mankeur Ndiaye) сообщил, что контратака властей и их союзников против коалиции вооруженных группировок вызывает беспокойство. Она, по данным организации, привела к росту случаев насилия на 28 процентов за последние четыре месяца.

«Нам нужно понимать, что эти "союзнические силы" — люди, которые и занимаются тем, что мы называем "бесчинствами", — это не независимые акторы. Они действуют как продолжение Министерства обороны России», — заявил постоянный представитель США при ООН Ричард Миллс. Он также напомнил о сообщениях, которые фиксируют рост сексуального насилия, похищений и незаконных убийств, последовавший за контратакой правительственных войск.

На эти заявления отреагировала заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, обвинения в адрес российской стороны бездоказательны и носят характер антироссийского политического заказа: иностранные силы пытаются дискредитировать российских инструкторов, находящихся в стране. Специалисты из России, подчеркнула Евстигнеева, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением военнослужащих ЦАР.

Ранее о докладе ООН, в котором говорится о вспышках насилия с участием предполагаемых российских наемников, сообщалось в конце мая. До этого такие сообщения звучали в апреле. По официальным данным, в стране присутствует 535 инструкторов-россиян, западные источники говорят о примерно 2,3 тысячи российских граждан, в том числе сотрудников частной военной компании (ЧВК), известной как «группа Вагнера».