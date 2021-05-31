В ЦАР подтвердили гибель троих россиян при подрыве мины

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) подтвердили гибель троих россиян при подрыве мины. Об этом со ссылкой на посольство сообщает РИА Новости.

О произошедшем журналистам 30 мая сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Он уточнил, что при взрыве погибли трое российских союзников и двое полицейских ЦАР, также есть раненые.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их видели в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.