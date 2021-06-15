Россиян обвинили в убийствах гражданских в ЦАР

Российские наемники могут быть причастны к убийствам гражданских лиц в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает американский телеканал CNN совместно с независимой расследовательской группой The Sentry («Часовой»), информирующей о военных преступлениях со ссылкой на закрытые документы ООН.

Миротворцы из MINUSCA (Операции ООН по поддержанию мира в ЦАР) обвиняют россиян и предполагаемых сирийских наемников, действующих на стороне военных ЦАР, в целом перечне убийств мирных жителей, не принимавших участия в боевых действиях.

Очевидцы рассказывают, что предполагаемые российские граждане, действуя вместе с правительственными военными, расстреляли группу людей, прятавшуюся в мечети в городе Бамбари, погибли по меньшей мере 12 человек. По некоторым данным, среди них могли быть боевики мусульманской группировки «Селека», с которой борются власти ЦАР, однако вооруженных людей в здании не было.

Как отмечает телеканал, это далеко не единичный инцидент, связанный с предполагаемыми выходцами из РФ: ООН сообщает о систематических нарушениях человеческих прав и гуманитарных норм в ЦАР, и различные источники подтверждают эту информацию.

До этого о подобных обвинениях в адрес российских граждан сообщалось 20 мая. Издание VICE World News заявило о свидетельствах военных преступлений россиян и передало слова местных женщин, подвергшихся сексуальному насилию.

Ранее в мае аналогичное расследование выпустило RFI — в основу документа легли показания очевидцев и документы рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников. Отмечалось, что войска ЦАР и их российские союзники причастны к сотне случаев нарушения прав человека и международного гуманитарного права, в том числе к 26 внесудебным казням, пяти случаям изнасилования, а также 27 произвольным арестам и лишению свободы.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. Тогда же появилась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями FACA.