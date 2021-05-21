Российские военные вертолеты заметили в ЦАР

Министерство обороны России предоставило Центральноафриканской Республике (ЦАР) свои вертолеты Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По информации канала, тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 в составе 224 летного отряда Минобороны России доставил отечественные многоцелевые вертолеты в Центральную Африку. На кадрах показаны снимки военных на местном аэродроме.

В начале мая военный эксперт Алексей Леонков раскрыл причины для создания новой российской военной базы в Африке. По его словам, первым основанием для строительства является тот факт, что в настоящее время вся Восточная и Центральная Африка страдают от постоянных атак со стороны террористов. Россия же, имея на данной территории военную базу, смогла бы эффективнее выполнять роль миротворца.

В марте также стало известно, что США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой. Аналитики отметили, что сейчас Китай и Россия наращивают военные силы в Африке, тогда как США начали постепенно сокращать.