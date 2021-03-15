Брат казненного «вагнеровцами» сирийца подал заявление в СК

Брат сирийца, жестоко казненного в 2017 году в Сирии предполагаемыми бойцами так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, подал заявление в Следственный комитет России. Об этом сообщил правозащитный центр «Мемориал» на своем сайте.

Центр «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) помогал сирийскому гражданину с подачей документов, в этом также участвовали Международная федерация за права человека (FIDH) и зарегистрированный во Франции Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений (SCM).

«Российский закон предусматривает обязанность государства расследовать преступления российских граждан, совершённые за границей. Следственный комитет до сих пор не начал расследования обстоятельств убийства, хотя вся необходимая информация была официально сообщена российским властям уже больше года назад», — заявил привлеченный к делу адвокат Илья Новиков.

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В апреле 2020 года «Новая газета» заявила, что выяснила личность одного из мужчин на видео, место, где произошло убийство, и ряд других подробностей дела, ранее неизвестных.

20 ноября «Новая» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде.

Избивающие говорят на русском без акцента, играет песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать». Погибшим сирийцем оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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