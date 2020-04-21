Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера

«Новая газета» опубликовала новые подробности инцидента с жестокой казнью пленного в Сирии, вину за которую возлагают на сотрудников так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Издание называет имя одного из предполагаемых участников пыток: им якобы оказался Станислав Дычко, бывший полицейский со Ставрополья. В том же материале опубликована фотография еще троих, но их имена не называются: «Новая» попросила у читателей помочь идентифицировать их. На фото мужчины позируют с отрубленной головой.

Газета также сообщила, что в ее распоряжении оказалась полная запись инцидента — ранее она располагала только ее частью, а теперь в ролик включены кадры того, как в паху у предполагаемого дезертира из сирийской армии взрывают запал гранаты, а затем расстреливают его из автомата.

Авторы публикации считают, что им удалось установить, где происходили пытки: это сирийский завод Аш-Шаер. В его освобождении из рук противников сирийского правительства, по данным издания, участвовала ООО «Евро Полис», учредители которой связаны с Евгением Пригожиным. Его называют главой группы «Вагнера», не существующей официально.

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«Новая газета» считает, что произошедшее можно классифицировать как умышленное убийство и жестокое обращение с военнопленным — по обеим этим статьям УК РФ нет срока давности.

В декабре 2019-го то же издание называло имена и первые буквы фамилий предполагаемых участников пыток, но, как заявлялось, не имело точных подтверждений их личностей.

20 ноября «Новая» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избивающие говорят на русском без акцента, играет песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать». Погибшим сирийцем оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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