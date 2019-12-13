Раскрыты личности казнивших сирийского солдата предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера

Стали известны личности предполагаемых сотрудников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые подозреваются в казни дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. Их имена раскрыла газета «Фонтанка».

Как утверждают журналисты издания, в убийстве участвовал 34-летний житель Пскова, ветеран боевых действий в Дагестане Владимир Б. (предполагаемый позывной «Сайга»). Его имя значится в списке зарегистрированных пассажиров на рейс Ростов-на-Дону — Дамаск в январе 2017 года, он был зачислен в списки инженерно-саперного взвода, а в июне того же года вернулся и начал активничать в социальных сетях. В 2012-2014 годах Владимир Б. был в бригаде спецназа, где до 2013 года служил Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер» — его, как пишет «Фонтанка», считают создателем одноименной ЧВК.

В ходе расправы, отмечают журналисты, мужчина пытался перебить шейные позвонки жертвы с помощью саперной лопатки. На видео к нему обращаются как к «Вове». «Фонтанка» связалась с мужчиной, но тот отрицает, что был в Сирии и служил в ЧВК Вагнера. Более того, мужчина признался, что не знаком с Уткиным.

Еще одним предполагаемым участником казни был получивший российское гражданство уроженец Таджикистана Джахонгир М. Именно он расчленил тело сирийского солдата и поджег его горючей жидкостью, пишет газета. Джахонгир, по информации издания, служил в парашютно-десантном полку, трижды посещал Сирию в 2017-2018 годах, имел позывной «Памир».

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В материале также упоминается Владислав Апостол (возможный позывной «Волк»). Утверждается, что он был участником военных действий в Донбассе. Мужчина, добавляет «Фонтанка», избивал жертву кувалдой. Уточняется, что «Волк» погиб в феврале 2018 года в результате удара американских ВВС.

Личность еще одного предполагаемого бойца ЧВК Вагера была установлена ранее журналистами «Новой газеты». Им оказался Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке. В распоряжении журналистов есть копия его паспорта, анкета службы безопасности, автобиография и расписка о неразглашении информации. Позднее издание «Фонтанка» узнала об еще одном участнике расправы — неком Руслане Ч., который живет в Брянске и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

20 ноября «Новая газета» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избивающие говорят на русском без акцента, играет песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать». Погибшим сирийцем оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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