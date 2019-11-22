Кремль пришел в шок после просмотра видео казни в Сирии

В Кремле ознакомились с видеозаписью, на которой предположительно бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это действительно шокирующая информация», — подчеркнул Песков. По его словам, Кремль не знает, насколько оправданы попытки идентифицировать людей.

Представитель российского лидера добавил, что Кремль не обладает никакой информацией относительно опубликованного ролика, а также не имеет никакого отношения к запечатленным на видео лицам. Следственные органы России могут провести расследование по данному поводу, если «посчитают это необходимым», отметил Песков.

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20 ноября «Новая газета» сообщила о казни бойцами ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, дезертира из армии президента Сирии. Видео с издевательствами было опубликовано в сети летом 2017 года, однако долгое время не было понятно, кто на нем запечатлен.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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