Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.

Песков заметил, что вопрос о возможных преступлениях ЧВК не находится в компетенции администрации президента. Он напомнил, что решение о проведении расследования по тому или иному поводу принимают следственные органы.

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«Есть специальные ведомства на этот счет, если посчитают необходимым, сделают это», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также опроверг предположение журналистов о том, что без утверждения президентом частные военные компании не могут функционировать за рубежом.

В декабре прошлого года Дмитрий Песков заявил, что законодательством частные военные компании на территории России не предусмотрены.

20 ноября «Новая газета» сообщила о казни бойцами ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, дезертира из армии президента Сирии. Видео с издевательствами было опубликовано в сети еще летом 2017 года, однако долгое время не было понятно, кто на нем запечатлен.

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