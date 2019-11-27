«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео казни из Сирии

Редакция «Новой газеты» потребовала возбудить уголовное дело в отношении участника казни сирийского бойца, видео которой ранее опубликовали в сети. Об этом сообщается на сайте издания.

Данные предполагаемого участника расправы были направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Администрацию президента России. Редакция настаивает на необходимости возбудить дело на основании расследования деятельности частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которое публиковало издание.

Текст был размещен 20 ноября 2019 года. По данным журналистов, члены «группы Вагнера», которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, в 2017 году жестоко казнили сирийского дезертира. Предположительно, одним из палачей стал некий разведчик Станислав Д. Позднее в СМИ появилась информация о том, что двумя другими участниками расправы могли быть ветеран Чечни по имени Руслан и наемник по имени Владислав А.

В Кремле от расследования обстоятельств съемок ролика открестились, однако назвали видео «шокирующим». Проверить достоверность материалов поручили спецслужбам.

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