Российские спецслужбы начали проверять сообщения о казни солдата в Сирии

Специальные службы проверяют сообщения о казни солдата в Сирии и анализируют степень их достоверности, принимая «самостоятельные решения». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос, не считает ли Кремль необходимым взять расследование под личный контроль президента после того, как в СМИ появилась информация о том, что один из участников казни, предположительно, находится в России и работает в детском Дворце творчества в Брянске.

Пресс-секретарь президента отметил, что ему неизвестно, докладывали ли президенту о проверках. Песков подчеркнул, что необходимо проверить, «работает он (участник видео) или не работает, этот человек или другой человек».

Об установлении личности Руслана стало известно 22 ноября. Журналисты «Фонтанки» выяснили, что он живет в Брянске и занимается патриотическим воспитанием молодежи на безвозмездной основе. В телефонном разговоре Руслан отрицал свое участие в вооруженном конфликте в Сирии и заявил, что последний раз покидал Россию в 2013 году — тогда он якобы ездил на Украину к друзьям. В конце разговора он попросил прислать ему фото из Сирии, по которому его нашли журналисты, в обмен на последние цифры номера своего паспорта, но потом сообщил, что «жена куда-то дела» документ, однако согласился встретиться с журналистами в Брянске.

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Ранее пользователи Facebook из Украины нашли на сайте «Миротворец» еще одного предполагаемого участника расправы — россиянина Станислава Дычко 1990 года рождения. Предположительно он воевал на стороне ополченцев в Донбассе. 22 ноября издание «Настоящее время» сообщило, что еще один из предполагаемых участников казни дезертира из сирийской армии — наемник Владислав А. с позывным Волк. 7 февраля 2018 года вместе с другими бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера он погиб под Дейр-эз-Зором во время обстрела авиацией США.

20 ноября Новая газета сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера казнили сирийского военнослужащего, бежавшего из армии президента Сирии Башара Асада. Утверждалось, что пленному разбили ноги кувалдой и проломили грудную клетку, затем отрезали голову и отрубили руки. Тело подвесили за ноги и подожгли. Убийство было совершено в 2017 году, тогда же в интернете появился ролик. Предположительно, его действие происходит в поселке Шaир в сирийской провинции Хомс.

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