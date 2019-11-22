На Украине вычислили участника видео казни в Сирии

В участии в казни дезертира из армии президента Сирии, видео которой шокировало Кремль, заподозрили россиянина Станислава Дычко, якобы воевавшего на стороне ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщили украинские пользователи Facebook, которые нашли его на сайте «Миротворец».

Как утверждают пользователи соцсетей, на фотографии, сделанной после казни, Дычко «крайний слева». Согласно «Миротворцу», он родился в октябре 1990 года в Ставропольском крае. Дычко женат, пользователи также нашли ссылки на страницы других его родственников в соцсети.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с видеозаписью, на которой, предположительно, бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского пленного. Он назвал видео шокирующей информацией, но отметил, что не знает, «насколько оправданы» попытки идентифицировать людей.

20 ноября «Новая газета» сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, провели казнь дезертира из армии президента Сирии. Процесс издевательств был снят на видео, оно появилось в интернете летом 2019 года. При этом долгое время не было понятно, кто на нем запечатлен.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и ЦАР. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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