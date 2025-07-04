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15:35, 4 июля 2025Из жизни

Рыцарь попал в больницу после неудачной реконструкции боя на мечах

В Великобритании ненастоящего рыцаря случайно ранили мечом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В замке Бодиам, Великобритания, реконструкция средневекового боя на мечах закончилась травмой для одного из участников. Об этом пишет The Sun.

37-летний мужчина в броне и шлеме участвовал в инсценировке сражения в стиле XIV века. Все шло хорошо, зрители увлеченно следили за боем. В какой-то момент противник случайно ударил рыцаря мечом по голове через забрало. «Было ясно, что мужчина был очень серьезно ранен, люди были шокированы. Некоторые дети плакали», — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Пострадавший попал в больницу с серьезной травмой головы. Он находится в тяжелом состоянии. «Это был действительно несчастный случай. Они, должно быть, репетировали это сто раз. Очевидно, что ему просто не повезло», — подчеркнул один из свидетелей. Полиция ищет фото и видео инцидента, чтобы точно понять, что произошло.

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В замке Бодиам часто проходят подобные реконструкции. Энтузиасты подбирают исторически точные костюмы и показывают посетителям, как выглядел бой в том или ином веке, объясняя технику и отвечая вопросы о жизни рыцарей.

Ранее сообщалось, что миллионер из США бросил карьеру бизнес-аналитика и занялся исторической реконструкцией. Джордж Эпплинг изучал искусство средневекового боя на мечах, верховой езды и скоро стал выступать на ярмарке в качестве рыцаря.

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