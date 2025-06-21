Ученые раскрыли дело об убийстве 700-летней давности. Это история об аристократке и священнике, в которой есть секс, месть и ложь

В Великобритании назвали заказчицу убийства священника 700-летней давности

Ничем не примечательного на вид средневекового священника смертельно ранили на глазах у толпы. Свидетели опознали преступников, но дело быстро замяли. И лишь спустя 700 лет сотрудники Кембриджского университета узнали, что причиной остановки расследования стала заказчица преступления — отлученная от церкви аристократка. «Лента.ру» разбирается в средневековом триллере.

Священнику Джону Форду перерезали горло средь бела дня

3 мая 1337 года Джон Форд шел по улице Чипсайд в Лондоне со знакомым священнослужителем Хаскалфом Невиллом. Тот развлекал Джона непринужденной беседой, пока они не приблизились к собору Святого Павла, где поджидала засада.

Четверо мужчин набросились на Джона перед собором, несмотря на множество свидетелей. Один из них перерезал Форду горло, а два других вонзили ему ножи в живот. Оставив священника в луже крови, преступники скрылись. Спасать его было уже поздно.

Изображение: Guildhall Library & Art Gallery / Heritage Images / Getty Images

Начав расследовать загадочное нападение, коронер установил личности троих нападавших. Одним из них был Хью Ловелл — брат дворянки Элы Фицпейн, двое других — слуги их семьи. Ожидалось, что коронер продолжит расследование и привлечет аристократку к ответственности, однако этого не произошло. Дело раскрыли только в 2025 году сотрудники Института криминологии Кембриджского университета.

Джон оказался пособником и любовником аристократки Элы Фицпейн

При разработке своей версии событий ученые опирались на архивы — письма того времени, судебные документы и отчет коронера. Они взялись за дело священника с перерезанным горлом в рамках проекта «Карты средневековых убийств». Его цель — нанести на карты английских городов и классифицировать необычные преступления, совершенные в Средние века.

Дело Джона Форда сотрудники Института криминологии связали с горячим нравом Элы Фицпейн. «Мы имеем дело с убийством, совершенным по заказу одной из важных фигур английской аристократии», — заявил профессор криминологии Кембриджского университета Мануэль Эйснер. Суть отношений священника и дворянки не до конца ясна, однако предполагается, что Эла была его любовницей и решила отомстить за публичное унижение.

Роковая история этой пары началась в деревне, где было расположено поместье Фицпейнов. Джон служил настоятелем местной церкви и быстро сблизился с сэром Робертом Фицпейном и его женой. Согласно версии Эйснера, священник попал в постель к аристократке благодаря участию в ее преступных планах.

В 1322 году Королевская комиссия обвинила Джона и Элу в организации налета на Бенедиктинский монастырь. Согласно обвинению, они похитили из монастыря 18 быков, 30 свиней и 200 овец

Джон и Эла стали частью борьбы церкви с аристократией

Предполагается, что разлад в отношениях пары случился в январе 1332 года. В том году архиепископ Кентерберийский Саймон Мепхэм отправил письмо епископу Винчестерскому. В нем он обвинил Элу Фицпейн в сексуальных отношениях с холостыми и женатыми мужчинами, в том числе рыцарями и священнослужителями.

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За такое греховное поведение Мепхэм запретил Эле носить драгоценные украшения и заставил отдавать часть денег монашеским орденам и обездоленным. Кроме того, он приговорил ее к неоднократному позорному шествию по Солсберийскому собору.

Согласно епитимье, назначенной Мепхэмом, каждую осень в течение семи лет Эла должна была босиком проходить по самому длинному в Англии нефу собора Солсбери к алтарю, держа в руках свечу весом 1,8 килограмма

Фицпейн отказалась выполнять указания архиепископа. В апреле 1332 года разгневанный Мепхэм написал епископу Винчестерскому, что эта женщина, ведомая дьяволом, не только не согласилась принять епитимью, но и сбежала от мужа. За это ее отлучили от церкви.

Священник предал Элу, чтобы не портить отношения с архиепископом

Опороченная аристократка пыталась понять, кто мог ее выдать, и вскоре нашла предателя. Эла перечитала тексты Мепхэма и заметила, что в письме о ее любовниках он упомянул лишь одно имя — Джона Форда. Несмотря на нарушение церковных норм — связь с замужней женщиной — священник не понес никакого наказания. Эла решила, что Джон выменял у архиепископа свободу на рассказ о ее непристойном поведении.

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Сотрудники Кембриджа склонны согласиться с подозрениями аристократки. Они считают, что архиепископ надавил на Джона после налета на монастырь. По мнению ученых, Мепхэму не понравилось, что его священнослужитель продемонстрировал лояльность к «развратной» аристократке, то есть признал преимущество дворянства перед церковью.

Архиепископ в целом был известен тем, что пытался насаждать среди аристократии строгую мораль. Он всеми доступными способами портил жизнь тем, кто был с его точки зрения неблагоразумен. Получив шанс наказать очередного грешника — Элу, он поспешил им воспользоваться. Мепхэм заставил Джона выдать грязные секреты аристократки и обнародовал их в письмах.

Доподлинно неизвестно, действительно ли Эла была настолько распущенной. Ученые предполагают, что архиепископ мог прибегнуть к клевете

Скорее всего, Форд поначалу пытался усидеть на двух стульях: с одной стороны, оставался преданным семье Фицпейнов, поскольку они ему покровительствовали, с другой — слушал епископов, которые имели над ним власть в иерархии священнослужителей. После разговора с Мепхэмом он сделал выбор в пользу церкви.

Фицпейны избежали наказания благодаря своему статусу

В 1333 году главного врага Элы — Мепхэма — не стало. Как заявляют ученые, долгие четыре года она ждала, пока пыль уляжется, а затем отомстила предателю. Хотя коронер и понимал, кто стоит за нападением на Форда, он, как и присяжные, закрыл на это глаза.

На заседаниях судьи приводили малоправдоподобные аргументы в защиту Фицпейнов. Например, утверждали, что у Хью Ловелла — брата Элы, именитого аристократа — нет ни одной вещи, которую можно было бы конфисковать в качестве наказания. «Это было типично для классового правосудия того времени», — отметил Эйснер.

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Единственный обвинительный приговор в деле Джона Форда вынесли в 1342 году. Тогда в тюрьму отправили одного из слуг Фицпейнов, участвовавших в нападении на священника. Примечательно, что сэр Роберт, несмотря на скандал, оставался в хороших отношениях с женой до конца жизни. В 1354 году его не стало, и все его имущество перешло Эле.

Женщина, жившая в Англии в XIV веке, совершала набеги на монастыри, открыто бросила вызов архиепископу Кентерберийскому и планировала убийство священника… Эла Фитцпейн, похоже, была непроста Мануэль Эйснер профессор криминологии Кембриджского университета

Убийством Джона аристократка хотела напугать церковь

Авторы проекта «Карты средневековых убийств» отметили, что улица Чипсайд, где напали на Джона, в прошлом была «горячей точкой». Там располагались рынки, таверны, пивные и гильдии. Эта улица считалась центром торговли и веселья. Здесь же происходило множество кровавых сцен — от драк ремесленников до столкновений целых гильдий. На этой же улице совершались показательные казни.

По мнению Эйснера, Эла выбрала Чипсайд для покушения на священника, чтобы передать духовенству следующее послание: «Эла Фицпейн ничего не забывает и не прощает». Выводы, связанные с преступлением, профессор опубликовал в журнале Criminal Law Forum.