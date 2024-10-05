Миллионер бросил успешную карьеру в бизнесе ради любимого хобби

Миллионер из США Джордж Эпплинг бросил карьеру ради средневековой ярмарки

Миллионер из США бросил карьеру бизнес-аналитика и занялся исторической реконструкцией. Об этом он рассказал Business Insider.

Джордж Эпплинг их Техаса родился в семье среднего класса и со школы мечтал сделать успешную карьеру бизнесмена. Одновременно он увлекался исторической реконструкцией и с 16 лет регулярно посещал техасскую ярмарку, посвященную эпохе Возрождения. Окончив школу, Эпплинг пошел в колледж, а потом изучал бизнес в Техасском университете A&M.

После вуза его пригласила на работу знаменитая консалтинговая компания McKinsey & Company. Работая там, Эпплинг объездил весь мир, включая Россию, однако каждый год обязательно возвращался в родной Техас ради ярмарки. К 36 годам он был крупным руководителем и накопил более миллиона долларов личных средств. Однако к 40 годам американец понял, что его страсть к средневековым ярмаркам сильнее желания стать еще богаче. «На сорокалетие я достал свой Blackberry и сделал заметку. Я написал просто: "Стоп"», — рассказал Эпплинг о том, как решил посвятить себя любимому хобби.

Он бросил карьеру бизнес-консультанта и в 2010 году стал соучредителем Sherwood Forest Faire — ежегодной ярмарки около города Остин в Техасе. В течение двух лет Эпплинг занимался превращением своей юношеской страсти в успешный бизнес. Одновременно он изучал искусство средневекового боя на мечах, верховой езды и скоро стал выступать на ярмарке в качестве рыцаря.

Сейчас Эпплинг, помимо организации слетов реконструкторов, владеет собственной медоварней, занимается торговлей старинным оружием и доспехами, а также сдает в аренду замки. Кроме того, он учит людей зарабатывать на занятиях, которые они искренне любят.

«Все мои предприятия приносят доход, но главное — это радость, которую ярмарка приносит людям. Я хочу, чтобы именно это осталось после меня, и создал специальный трастовый фонд, чтобы ярмарки продолжались, когда меня не станет. Хочу, чтобы моими последними словами были: "Шоу должно продолжаться"», — подытожил Эпплинг.

Ранее сообщалось, что в Индии бизнесмен и его жена решили стать монахами и уйти в монастырь. Все свои накопления они отдали бедным.

