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17:37, 15 апреля 2024Из жизни

Бизнесмен и его жена отдали все деньги на благотворительность и стали монахами

В Индии муж и жена отдали все деньги на благотворительность и ушли в монастырь

Фото: Michael Walk / Unsplash

В Индии бизнесмен и его жена решили стать монахами и уйти в монастырь. Об этом сообщает Patiala Politics.

Бхавеш Бхаи Бхандари и его супруга из штата Гуджарат отдали все свое состояние на благотворительность. Общая сумма пожертвования составила около двух миллиардов рупий (примерно 2,2 миллиарда рублей). Муж и жена совершили этот шаг, потому что приняли решение отречься от мирской жизни и посвятить себя монашеству.

Бхандари и раньше регулярно жертвовал деньги организациям, которые поддерживают монахов и гуру. Сын и дочь бизнесмена стали санньясу, то есть монахами, два года назад.

Бизнесмен с женой недавно прошли дикшу. Это обряд посвящения в ученики в индуизме, который является древней религиозной практикой и рассматривается как абсолютно необходимое условие для достижения освобождения от мирской жизни. Обряд дикши проводится гуру, который при этом передает ученику определенную мантру, полученную от своего учителя. В индуизме считается, что дикша духовно очищает и освящает человека, преображая его личность.

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      Антонина Черташ
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