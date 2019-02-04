Сын Каддафи поблагодарил Россию

Ганнибал Каддафи, сын бывшего лидера Ливии, благодарен России за усилия, предпринимаемые для его освобождения из заключения. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости.

«Мы рассчитываем на большую роль России как великого государства в подобных случаях произвола. Благодарю ее за те усилия, которые она предпринимает для моего освобождения», — заявил Ганнибал Каддафи.

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Каддафи-младший пожаловался на условия своего содержания в тюрьме и попросил ООН прислать к нему врачей. Он написал в организацию письмо, в котором пожаловался на боли в груди и спине, проблемы с кожей от отсутствия солнечного света, сломанный нос и гематому на голове — результаты побоев.

Четвертого сына Каддафи похитили в 2015 году члены ливанского шиитского движения «Амаль». Они увезли его из Сирии, где он ранее получил политическое убежище, и с тех пор удерживают в тюрьме в Ливане и обвиняют в том, что он скрывает информацию об исчезновении в 1978 году на территории Ливии духовного лидера ливанских шиитов аятоллы Мусы ас-Садра.

24 декабря стало известно, что 46-летний старший сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, передал российскому лидеру письмо, в котором сообщил о своем намерении вступить в президентскую гонку в следующем году и просит Москву поддержать его.

Муаммара Каддафи 20 октября 2011 года убили поддерживаемые НАТО повстанцы. Его гибель спровоцировала гражданскую войну, в результате которой часть территорий страны попала под влияние радикальных исламистов.

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