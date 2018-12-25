Кремль отреагировал на письмо сына Каддафи Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков не осведомлен о факте передачи письма сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 25 декабря.

Песков рекомендовала журналистам обратиться с этим вопросом в министерство иностранных дел.

24 декабря стало известно, что 46-летний аль-Ислам, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, передал российскому лидеру письмо. В нем он говорит о намерении вступить в президентскую гонку в следующем году и просит о поддержке со стороны Москвы.

В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя эту информацию, отметили, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах.

Муаммара Каддафи убили поддерживаемые НАТО повстанцы 20 октября 2011 года. Его гибель спровоцировала гражданскую войну, часть территорий отошла под влияние радикальных исламистов.

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