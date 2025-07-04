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15:33, 4 июля 2025Культура

Джигурда предложил Волочковой снова дружить

Джигурда предложил Волочковой возобновить дружбу после скандала
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

Актер и певец Никита Джигурда обратился к артистке балета Анастасии Волочковой с предложением возобновить их дружбу. Его цитирует «Общественная служба новостей».

По мнению артиста, разлад в отношениях с балериной у них произошел из-за того, что он записал «откровенный ролик» с «неприличными жестами» без ее ведома. «Но мы были пьяны и как-то особо не парились на этот счет. Но потом ее смутило содержание видео, которое я не мог не опубликовать на своей странице. Она заявила, что я воспользовался ею, чтобы устроить пиар на этом», — отметил он.

Джигурда отказался удалять ролик, так как считает, что черный пиар является «крутой вещью». «Так что Настенька немного не понимает какие-то нюансы шоу-бизнеса», — добавил актер, подчеркнув, что больше не видит причин, по которым Волочкова могла бы на него обижаться.

«Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания», — заключил он.

Ранее балерина и актер поругались на почве алкоголя.

В 2024 году Волочкова и Джигурда оказались в центре скандала из-за появившегося в сети видео. На нем пара танцует, в какой-то момент Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.

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