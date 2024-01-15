Джигурда и Волочкова оскандалились из-за видео со стянутыми штанами

Джигурда и Волочкова оскандалились из-за видео со спущенными штанами

Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда оказались в центре скандала из-за появившегося в сети видео. Об этом пишет «Газета.ру».

На опубликованном в анонимном Telegram-канале ролике видно, как пара танцует, а в какой-то момент Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.

Подлинность этих кадров не установлена, когда и кем они были сняты — неизвестно. Сейчас Волочкова находится на Мальдивах. Ни она, ни Джигурда ситуацию не прокомментировали.

В декабре Анастасия Волочкова заявила, что ее никто не приглашал на «почти голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. Она добавила, что ее мало волнуют чужие мероприятия, которые она назвала «премиями для лохов».