Волочкова назвала голую вечеринку Ивлеевой «премией для лохов»

Балерина Волочкова заявила, что ее не приглашали на голую вечеринку Ивлеевой

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее никто не приглашал на вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой и она не в курсе, что такое мероприятие состоялось. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Она добавила, что занимается своими премьерами, у нее начались приглашения на разные премии и другие события и ее мало волнуют чужие мероприятия, которые она назвала «премиями для лохов».

«Мне просто настолько безразлично, что состоялось. Помимо того, что я осуществляю. Я очень счастливый человек, Я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — сказала балерина.

Волочкова также возмутилась, что публику интересует не ее творчество, а «вот это быдло».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Во время мероприятия в клуб пришла полиция, предположительно, для проверки заведения на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Спустя час правоохранители покинули заведение и туда начали пускать гостей.

24 декабря Ивлеева выпустила видеообращение, в котором извинилась перед обществом и гостями вечеринки, а также пообещала направить вырученные с продажи билетов деньги на благотворительность. Она также объяснила, что мероприятие посвящалось фотосессии журнала Playboy, которая не была опубликована из-за ухода издания из России в 2022 году.