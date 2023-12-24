Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:21, 24 декабря 2023Культура

Волочкова назвала голую вечеринку Ивлеевой «премией для лохов»

Балерина Волочкова заявила, что ее не приглашали на голую вечеринку Ивлеевой
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее никто не приглашал на вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой и она не в курсе, что такое мероприятие состоялось. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Она добавила, что занимается своими премьерами, у нее начались приглашения на разные премии и другие события и ее мало волнуют чужие мероприятия, которые она назвала «премиями для лохов».

«Мне просто настолько безразлично, что состоялось. Помимо того, что я осуществляю. Я очень счастливый человек, Я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — сказала балерина.

Волочкова также возмутилась, что публику интересует не ее творчество, а «вот это быдло».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Во время мероприятия в клуб пришла полиция, предположительно, для проверки заведения на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Спустя час правоохранители покинули заведение и туда начали пускать гостей.

24 декабря Ивлеева выпустила видеообращение, в котором извинилась перед обществом и гостями вечеринки, а также пообещала направить вырученные с продажи билетов деньги на благотворительность. Она также объяснила, что мероприятие посвящалось фотосессии журнала Playboy, которая не была опубликована из-за ухода издания из России в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский боксер-чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

      Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера

      Ковальчук дебютировал за «Спартак»

      Россиянка описала поездку в Сочи в несезон фразой «ходила в тоске и рыдала»

      В Ватикане выразили уверенность в помощи Китая в достижении мира на Украине

      Подростков задержали за нападение на дворников-мигрантов в Петербурге

      В Сочи начали проверку после падения дерева на мужчину

      Путин назвал характерное только для Российской армии качество

      Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу прислать ему видео с раздеванием

      Минобороны рассказало об уничтожении 49 беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости