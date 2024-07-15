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12:05, 15 июля 2024Культура

Волочкова и Джигурда поругались на почве алкоголя

Балерина Анастасия Волочкова опровергла обвинения актера Джигурды в алкоголизме

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова опровергла обвинения актера Никиты Джигурды в ее алкоголизме и сказала, что перестала с ним общаться. Слова звезды передает НСН.

«Если Джигурда всегда примазывался ко мне, пользовался мной для своего пиара и подставлял меня неоднократно, то он не вправе говорить мне про алкоголь», — заявила Волочкова.

По словам балерины, она перестала общаться с Джигурдой и не нуждается в его помощи. «Кто бы говорил про алкоголь с мухоморами и про многое другое!» — возмутилась она, также добавив, что хочет сказать актеру: «Пока, неудачник!»

Перед этим Джигурда в интервью режиссеру Валерии Гай-Германике пожаловался на алкоголизм Волочковой и посетовал на то, что не может спасти ее от недуга.

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      Евгений Шульгин
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