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Журналист рассказала о последствиях публикаций о ЧВК Вагнера в Ливии

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Кадр: bbc.com
Журналист Виграйзер заявила, что статья о ЧВК Вагнер не приведет к серьезным последствиям

Публикация «Би-би-си» о деятельности в Ливии организации, известной как ЧВК Вагнера, навряд ли приведет к каким-то серьезным последствиям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила автор специального расследования «Сноба» про наемные армии Александра Виграйзер.

Журналист рассказала, что вместо старых минных полей, месторасположение которых узнало «Би-би-си», могут появиться новые, а «засветившихся» бойцов отправят на другое направление, если это уже не было сделано. Публикация также навряд ли приведет к международному преследованию самих бойцов или людей, которых обвиняют в причастности к ЧВК Вагнера, считает Виграйзер. «Эффективность международных процедур в отношении такой деятельности не очень велика», — отметила она.

И хотя в российском Уголовном кодексе есть статья о наемничестве, применяется она избирательно, считает журналист. К тому же, напомнила она, Россия не присоединилась к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, а в 2020 году решила отказаться от участия в Римском статуте Международного уголовного суда.

11 августа «Би-би-си» опубликовал материал, в котором утверждается о наличии возможных доказательств работы ЧВК Вагнера в Ливии. В частности, в распоряжении издания попал планшет, который мог принадлежать одному из отступавших бойцов: на устройстве хранились карты боевых действий и минных полей. Журналисты также получили 10-страничный документ с перечнем запрашиваемого наемниками оружия и оборудования.

Россию неоднократно обвиняли в использовании своих наемников в разных странах. В частности, речь шла о ЧВК Вагнера — неофициальном вооруженном формировании, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких государствах Африки, в том числе в Ливии. Российская сторона отрицает эти обвинения.

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