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Власти США пообещали не взимать плату за эвакуационные рейсы из Кабула

Госдеп США не будет требовать с афганских беженцев деньги за эвакуационные рейсы из Кабула
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Фото: Reuters

Американские власти не будут требовать плату за билет на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя это предусмотренно в законодательстве США. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он назвал «уникальными» сложившиеся в ближневосточной стране обстоятельства и отметил, что у Вашингтона нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана.

Согласно одному из пунктов американского законодательства, Госдепартамент США должен требовать возмещения расходов за чартерные эвакуационные рейсы, организуемые американской стороной. Оплатить их могут сами беженцы или американские граждане. Цена вывозного билета обычно сопоставима с ценой на авиабилет эконом-классадо указанного пункта назначения.

При этом, газета Politico писала со ссылкой на одного из эвакуируемых из Афганистана американцев, что за возможность попасть на борт американского самолета сотрудники Госдепартамента требовали до двух тысяч долларов с граждан США — и еще большую сумму с иностранцев.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга сообщил, что в аэропорту Кабула эвакуации сейчас ожидают шесть тысяч человек. По его словам, уже скоро эти люди окажутся на борту. Прайс отметил, что среди вывозимых американскими самолетами беженцев есть разные категории людей: некоторые из них граждане Соединенных Штатов, некоторые — афганцы, а некоторые — граждане третьих стран. Власти США намерены завершить эвакуацию до 31 августа.

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