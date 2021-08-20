Названы сроки завершения эвакуации американцев из Афганистана

Президент США Джо Байден надеется, что американские военные успеют завершить эвакуацию сограждан из Афганистана к концу августа. Об этом в эфире телеканала CBS News сообщил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Байден не планирует расширять сроки пребывания граждан США в Афганистане позде 31 августа. Глава Белого дома рассчитывает, что все американские граждане, которые хотят покинуть страну, смогут сделать это вовремя. При этом, по словам Салливана, точное количество американцев, которые сейчас находятся на территории Афганистана, неизвестно.

Материалы по теме Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?

В случае, если боевики «Талибана» будут препятствовать операции американских военных, Салливан пообещал дать им жесткий ответ.

«Это рискованная, динамичная и опасная ситуация сегодня. Мы трезво смотрим на эти риски и учитываем их, но мы четко дали понять "Талибану", что если они помешают проходу любого американца, если они нарушат нашу операцию по эвакуации в аэропорту Кабула, им грозит быстрый и силовой ответ», — заявил Салливан.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга сообщил, что в аэропорту Кабула эвакуации сейчас ожидают шесть тысяч человек. По его словам, уже скоро эти люди окажутся на борту. Прайс отметил, что среди вывозимых американскими самолетами беженцев есть разные категории людей: некоторые из них граждане Соединенных Штатов, некоторые — афганцы, а некоторые — граждане третьих стран.

15 августа талибы (движение «Талибан», запрезено в России) вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».