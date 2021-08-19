Мир
 
Последние новости
Испанский порт отказался принять российские военные корабли
Польша назвала ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией провокацией
Вильфанд предсказал «супержаркую неделю» на Урале и в Поволжье
В «Талибане» заявили о возможности создания совета для управления Афганистаном
КХЛ задумалась о проведении матчей в ОАЭ
Видео разгрома торговой точки пенсионерки под Москвой оказалось фейком 
Вице-президент Афганистана отказался подчиниться талибам
Бывший канцлер ФРГ обвинил американских президентов в катастрофе в Афганистане
МИД России раскритиковал учения НАТО на восточном фланге
Новости партнеров
Прослушать новость

Ряд стран предложили разместить на своих территориях помогавших США афганцев

Госдеп: Албания, Уганда, Мексика и Чили предложили разместить помогавших США афганцев
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Албания, Уганда, Мексика и Чили предложили разместить помогавших США афганцев, заявили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Нед Прайс.

«Что касается тех, кто подал на специальную иммиграционную визу, но пока не находится на нужном этапе, что касается также уязвимых афганцев, которые не участвуют в программе получения специальных иммиграционных виз, то мы получили щедрые предложения от стран по всему миру», — сказал Прайс.

По его словам, разместить эвакуируемых на временной основе готовы также Катар, Кувейт, Албания и Канада. «Мексика и Чили также объявили о своем намерении помочь уязвимым афганцам», — добавил он.

Ранее в Госдепе рассказали об эвакуации желающих уехать из Кабула. По словам госсекретаря Уэнди Шерман, за последние несколько дней дипломаты США, находящиеся в столице Афганистана, обработали около пяти тысяч заявок от желающих покинуть страну. В настоящее время в аэропорту Кабула находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, людей эвакуируют около 20 военно-транспортных самолетов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Афганистан лишили международной помощи
В Госдепе рассказали об эвакуации желающих уехать из Кабула
США отказались назвать законного руководителя Афганистана