Ряд стран предложили разместить на своих территориях помогавших США афганцев

Албания, Уганда, Мексика и Чили предложили разместить помогавших США афганцев, заявили в Госдепартаменте США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Нед Прайс.

«Что касается тех, кто подал на специальную иммиграционную визу, но пока не находится на нужном этапе, что касается также уязвимых афганцев, которые не участвуют в программе получения специальных иммиграционных виз, то мы получили щедрые предложения от стран по всему миру», — сказал Прайс.

По его словам, разместить эвакуируемых на временной основе готовы также Катар, Кувейт, Албания и Канада. «Мексика и Чили также объявили о своем намерении помочь уязвимым афганцам», — добавил он.

Ранее в Госдепе рассказали об эвакуации желающих уехать из Кабула. По словам госсекретаря Уэнди Шерман, за последние несколько дней дипломаты США, находящиеся в столице Афганистана, обработали около пяти тысяч заявок от желающих покинуть страну. В настоящее время в аэропорту Кабула находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, людей эвакуируют около 20 военно-транспортных самолетов.