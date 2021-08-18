В Госдепе рассказали об эвакуации желающих уехать из Кабула

США эвакуировали из Кабула еще две тысячи человек за сутки, рассказали в Госдепе

Американские военные эвакуировали из Кабула по воздуху еще 2 тысячи человек за сутки. Об этом сообщила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, передает РИА Новости.

Она также уточнила, что за последние несколько дней дипломаты США, находящиеся в столице Афганистана, обработали около пяти тысяч заявок от желающих покинуть страну. В настоящее время в аэропорту Кабула находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, людей эвакуируют около 20 военно-транспортных самолетов.

В Госдепе США также подчеркнули, что все афганцы, американские граждане и граждане третьих стран, которые хотят уехать из Афганистана, должны иметь возможность сделать это «в безопасной манере, без преследований».

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены. После этого сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны, многие выбежали на взлетно-посадочную полосу.