Раскрыты миллиардные траты США на провальные проекты в Афганистане

США за годы своего присутствия в Афганистане потратили миллиарды долларов на проекты, которые должны были способствовать укреплению страны, но в итоге оказались провальными. Соответствующие данные раскрыты в отчете, представленном генеральным инспектором по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, пишет Daily Mail.

По данным Сопко, Вашингтон вложил в восстановление Афганистана около 145 миллиардов долларов, однако усилия американских властей во многих случаях были сведены на нет из-за просчетов, фактов мошенничества и злоупотреблений. В частности, инспектор напомнил, что США потратили 549 миллионов долларов на грузовые самолеты, которые оказались неисправными.

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Так, в 2008 году Пентагон приобрел для нужд правительства Афганистана 20 отремонтированных военно-транспортных самолетов G222. Однако оказалось, что для них практически невозможно найти запчасти. Кроме того, экипажи авиалайнеров поставили под сомнение их надежность и безопасность. Сначала самолеты выставили на продажу по той же цене, однако в итоге их пришлось продать на металлолом за 40 257 долларов. При этом никто из ответственных за данную программу наказания так и не понес, подчеркнул Сопко.

По его данным, еще 500 тысяч долларов было потрачено американскими властями на строительство учебного полигона для афганских вооруженных сил. Кураторы строительства не проследили за ходом выполнения работ, в результате чего подрядчики допустили много ошибок при возведении построек и использовали материалы низкого качества. В итоге пользоваться полигоном было невозможно, и его пришлось снести спустя четыре месяца после окончания строительства. Также около 36 миллионов долларов США вложили в строительство гигантского командного центра в провинции Гильменд. Как отметил инспектор, центр, вмещающий в себя несколько тысяч человек, был сдан в эксплуатацию еще в 2010 году, однако из-за ошибки при прокладывании электросетей использовать его так и не смогли, и здание осталось пустовать.

Еще более 28 миллионов долларов Пентагон направил на создание новой камуфляжной формы для афганских солдат. При этом в качестве расцветки был выбран камуфляжный рисунок, предназначенный для использования в лесистой местности. Это сделало форму непригодной для Афганистана, где леса занимают всего около двух процентов территории. Другим примером бессмысленной траты средств Сопко назвал строительство дороги между городом Гардез и провинцией Хост — трасса за 176 миллионов долларов была уничтожена спустя всего месяц после открытия.

Одной из самых заметных статей расходов США в Афганистане стала борьба с производством наркотиков на территории страны. Так, за время своего присутствия Вашингтон вложил в эту сферу около 9 миллиардов долларов. В частности, значительные средства были направлены на строительство каналов для ирригации сотен квадратных километров пахотных земель — американские власти надеялись, что таким образом простимулируют местных фермеров выращивать легальные сельскохозяйственные культуры вместо опиумного мака. Однако в итоге подобные действия имели обратный эффект — производство опиумного мака в Афганистане выросло более чем в два раза.

Ранее в августе представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат. По его данным, только США тратили на это около 300 миллионов долларов в день в течение последних 20 лет.