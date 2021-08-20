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Восставшие отбили у талибов район в афганской провинции

В афганской провинции Балган восставшие изгнали талибов из района Пуль-э-Хесар
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Фото: Reuters

Восставшие против движения «Талибан» (запрещено в России) афганцы в провинции Балган отбили у боевиков район Пуль-э-Хесар. Об этом сообщает издание Republic World.

Также по неподтвержденным данным боевики отступили еще из двух районов Балгана: Дех-э-Салаха и Бану. В Пуль-э-Хесаре террористы попали в окружение восставших. Всего были убиты 60 талибов.

Пуль-э-Хесар расположен к северу от Кабула, недалеко от Панджшерской долины, где сейчас концентрируются силы сопротивления «Талибану» под руководством вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и лидера Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда.

Ранее появились новости, что в провинцию Панджшер, не подчинившуюся талибам, стекаются противники их власти из гражданских и военных афганцев. Многочисленные бойцы армии Афганистана, по словам Масуда, сконцентрировались в долине с оружием и военной техникой.

Сопротивление также запросило поддержки у западных стран, в частности, у США. В результате активных боев с талибами, солдаты сопротивления изгнали их из района Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере.

Талибы заняли Кабул без боя 15 августа, объявив о полном контроле на Афганистаном. Президент Ашраф ГАни сбежал в ОАЭ. Руководство страной принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

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