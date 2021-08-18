«Талибан» захотел решить «взаимопониманием» конфликт с афганским сопротивлением

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захотел мирно решить конфликт в провинции Панджшер, которая в настоящее время находится под контролем сил афганского сопротивления. Об этом заявил представитель талибов Мухаммад Наим, передает «Sputnik Таджикистан».

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По словам Наима, ситуация в регионе не является острой. «Этот вопрос мы хотим решить через взаимопонимание», — подчеркнул представитель группировки.

Панджшер — единственная провинция в Афганистане, где ни один из семи районов не перешел к талибам. Туда уехали некоторые из афганских политиков, в том числе сын национального героя Афганистана Ахмад Масуд-младший и вице-президент страны Амрулла Салех.

Ранее сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда объявил об организации сопротивления боевикам радикального движения «Талибан». Он обратился с просьбой о поддержке к потенциальным союзникам в Европе, США и арабских странах, напомнив, что ранее они помогли афганцам «в борьбе за свободу сначала против Советского Союза, а затем против "Талибана" 20 лет назад».

Вице-президент страны Амрулла Салех ведет активные бои с талибами. Солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере.