«Талибан» захотел решить «взаимопониманием» конфликт с афганским сопротивлением

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захотел мирно решить конфликт в провинции Панджшер, которая в настоящее время находится под контролем сил афганского сопротивления. Об этом заявил представитель талибов Мухаммад Наим, передает «Sputnik Таджикистан».
По словам Наима, ситуация в регионе не является острой. «Этот вопрос мы хотим решить через взаимопонимание», — подчеркнул представитель группировки.
Панджшер — единственная провинция в Афганистане, где ни один из семи районов не перешел к талибам. Туда уехали некоторые из афганских политиков, в том числе сын национального героя Афганистана Ахмад Масуд-младший и вице-президент страны Амрулла Салех.
Ранее сын легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда объявил об организации сопротивления боевикам радикального движения «Талибан». Он обратился с просьбой о поддержке к потенциальным союзникам в Европе, США и арабских странах, напомнив, что ранее они помогли афганцам «в борьбе за свободу сначала против Советского Союза, а затем против "Талибана" 20 лет назад».
Вице-президент страны Амрулла Салех ведет активные бои с талибами. Солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере.