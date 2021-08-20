Европейские союзники США разочаровались в политике Байдена

Союзники США в Европе оказались разочарованы политикой президента Джо Байдена после вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает CNN в своем аналитическом материале.

«Если мир почувствует, что он больше не может с прежней уверенностью смотреть на США, мы увидим смелые шаги со стороны враждебных акторов против единой Европы», — заявила изданию член комитета Европарламента по миграции и пограничной безопасности Роберта Метсола. По ее словам, европейские страны должны осознать, что на их плечи все больше ложится обеспечение демократического порядка в мире. В материале говорится, что европейским странам потребуются десятилетия, чтобы заткнуть дыру, оставленную США после ухода из Афганистана.

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Лидеров стран Европы сильнее всего, по словам автора CNN разочаровало то, что Байден, как президент государства-лидера «свободного мира», «умыл руки» перед афганским кризисом. Падение Кабула «пролило свет» на ограниченный дипломатический вес, военный потенциал и политическую стабильность европейских стран. Теперь Европа может столкнуться с новой гуманитарной катастрофой в виде наплыва афганских беженцев, бегущих от власти «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В этом кроются не только социальные, но и политические риски, ведь в Афганистане долгое время скрывались террористы, которые вместе с мигрантами могут попасть на европейский континент. По информации CNN, европейские страны ожидают, что миграционный поток из Афганистана будет сравним с тем, что хлынул из Сирии в 2015 году из-за наступления ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). При этом за последние годы во многих странах Европы выросли антимигрантские настроения не только среди простых людей, но и среди политиков.

Миграционный кризис также может привести к разобщению внутри ЕС, поскольку в объединении есть страны, которые будут не согласны создавать у себя массовые убежища для беженцев. Также политики в Евросоюзе высказывают сомнения, что страны-члены достигнут согласия по предоставлению Афганистану гуманитарной помощи. Все это, по мнению CNN, говорит о том, как сильно европейские государства за пределами НАТО полагались на военную и экономическую мощь США.

Ранее газета The Washington Post уже писала о том, что уход США из Афганистана и падение афганского правительства привело к тому, что союзники Вашингтона начали пересматривать его роль в мировой политике. Издание написало, что американские партнеры в Европе резко раскритиковали вывод солдат США из Афганистана, заявив о новом миграционном кризисе и создании базы для террористов в Средней Азии.

В мае 2021 года Джо Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа талибы взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.