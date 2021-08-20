Европейские союзники США разочаровались в политике Байдена

Союзники США в Европе оказались разочарованы политикой президента Джо Байдена после вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает CNN в своем аналитическом материале.
«Если мир почувствует, что он больше не может с прежней уверенностью смотреть на США, мы увидим смелые шаги со стороны враждебных акторов против единой Европы», — заявила изданию член комитета Европарламента по миграции и пограничной безопасности Роберта Метсола. По ее словам, европейские страны должны осознать, что на их плечи все больше ложится обеспечение демократического порядка в мире. В материале говорится, что европейским странам потребуются десятилетия, чтобы заткнуть дыру, оставленную США после ухода из Афганистана.
Лидеров стран Европы сильнее всего, по словам автора CNN разочаровало то, что Байден, как президент государства-лидера «свободного мира», «умыл руки» перед афганским кризисом. Падение Кабула «пролило свет» на ограниченный дипломатический вес, военный потенциал и политическую стабильность европейских стран. Теперь Европа может столкнуться с новой гуманитарной катастрофой в виде наплыва афганских беженцев, бегущих от власти «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация).
В этом кроются не только социальные, но и политические риски, ведь в Афганистане долгое время скрывались террористы, которые вместе с мигрантами могут попасть на европейский континент. По информации CNN, европейские страны ожидают, что миграционный поток из Афганистана будет сравним с тем, что хлынул из Сирии в 2015 году из-за наступления ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). При этом за последние годы во многих странах Европы выросли антимигрантские настроения не только среди простых людей, но и среди политиков.
Миграционный кризис также может привести к разобщению внутри ЕС, поскольку в объединении есть страны, которые будут не согласны создавать у себя массовые убежища для беженцев. Также политики в Евросоюзе высказывают сомнения, что страны-члены достигнут согласия по предоставлению Афганистану гуманитарной помощи. Все это, по мнению CNN, говорит о том, как сильно европейские государства за пределами НАТО полагались на военную и экономическую мощь США.
Ранее газета The Washington Post уже писала о том, что уход США из Афганистана и падение афганского правительства привело к тому, что союзники Вашингтона начали пересматривать его роль в мировой политике. Издание написало, что американские партнеры в Европе резко раскритиковали вывод солдат США из Афганистана, заявив о новом миграционном кризисе и создании базы для террористов в Средней Азии.
В мае 2021 года Джо Байден заявил, что американские войска вместе с силами НАТО начинают окончательную эвакуацию из Афганистана. 8 июля он сказал, что американская армия уйдет с афганской территории до 31 августа. 15 августа талибы взяли Кабул и объявили о своей победе над афганским правительством в борьбе за власть в стране.