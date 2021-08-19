Большинство американцев согласились с бессмысленностью афганской войны

Большинство граждан США согласились с бессмысленностью войны в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным опроса, проведенного Центром исследований по связям с общественностью Associated Press, 62 процента американцев сомневаются в том, что война в Афганистане стоила того. Это наивысший показатель их согласия с тем или иным аспектом международной политики страны. С тем, что подход администрации Байдена к международным делам в целом верен, согласились лишь 47 процентов респондентов.

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Также примерно две трети американцев полагают, что война в Ираке тоже была ошибкой. Среди опрошенных республиканцев показатель одобрения внешнеполитических интервенций США чуть выше, нежели среди демократов. В среднем из десяти опрошенных республиканцев эти действия одобрили четыре человека, в то время как среди демократов — только три.

Около половины американцев заявили, что они чрезвычайно или очень сильно обеспокоены угрозой для США, исходящей от экстремистских группировок, базирующихся за пределами Соединенных Штатов. Треть обеспокоена умеренно, лишь малая часть не обеспокоена вовсе. Гораздо сильнее американцев тревожит внутренний терроризм. С его угрозой согласны две трети респондентов, причем среди опрошенных демократов этот показатель достигает 75 процентов.

Опрос проводился с 12 по 16 августа, в дни, когда после 20 лет пребывания вооруженных сил США в Афганистане Кабул был взят под контроль террористами «Талибана» (ззапрещенная в России организация). В Вашингтоне Байден подвергся критике по причине гуманитарного кризиса, возникшего в Афганистане после стремительного захвата страны боевиками.