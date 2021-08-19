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Байден счел угрозу из Сирии выше афганской

Президент США Джо Байден: мы сталкиваемся с более серьезными угрозами, нежели Афганистан
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Президент США Джо Байден считает, что американцы сталкиваются с более серьезными угрозами, нежели та, которая исходит от Афганистана и террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившего власть в стране. Об этом он заявил в интервью для издания ABC News.

По его словам, угроза, исходящая из таких регионов, как Сирия и Восточная Африка, значительно выше афганской. «"Аль-Каида", "Исламское государство" (обе террористические группировки запрещены в РФ) — у всего этого формируются метастазы», — отметил Байден, имея в виду стремительное распространение ячеек обеих организаций в странах Ближнего Востока и Африки.

Ранее политик сообщил, что американские войска останутся в Афганистане до тех пор, пока все граждане Соединенных Штатов и союзники не будут эвакуированы из страны. Это заявление сделано на фоне критики главы государства за провал миссии по спасению граждан. Так, 15 тысяч американцев и от 50 до 60 тысяч афганских семей ожидают эвакуации, опасаясь репрессий «Талибана».

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