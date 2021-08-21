Республиканцы резко раскритиковали Байдена после речи об Афганистане

Законодатели-республиканцы резко раскритиковали президента США Джо Байдена после его речи в Белом доме об Афганистане и заявили, что глава государства в своих комментариях оторван от реальности. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм подчеркнул, что ООН всего пару месяцев назад опубликовала отчет, в котором сообщалось, что «Аль-Каида» (террористическая организация запрещена в России) сохраняет присутствие в 15 провинциях исламской республики. «После этого фиаско они будут везде», — сказал он.

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Член Конгресса от штата Алабама Майк Роджерс отметил, что речь Байдена по Афганистану «игнорировала реальность». Он заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы администрация президента «потрудилась разработать план». Теперь же тысячи американцев находятся на подконтрольных «Талибану» (организация запрещена в РФ) территориях, и власти в Вашингтоне не знают их точное число.

«Администрации пора взять на себя ответственность за свой провал и сделать все, что в их силах, чтобы обеспечить безопасное возвращение домой каждого американца. Для президента Байдена и вице-президента Харрис пришло время перестать уклоняться от обязанностей, предусмотренных должностями, которые они занимают», — подчеркнул конгрессмен.

Республиканец от штата Техас Майкл Маккол напомнил, что у США нет стратегии, как доставить в аэропорт Кабула и вывезти на родину граждан страны, оставшихся за пределами контрольно-пропускных пунктов в столице Афганистана или вне ее.

Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме пригрозил «Талибану» быстрым и сильным ответом на любую попытку помешать эвакуации в аэропорту Кабула. Он отметил, что США сосредоточены на координации с союзниками и партнерами. Глава Белого дома заявил, что в настоящее время эвакуированы более 18 тысяч человек с июля и примерно 13 тысяч — с 14 августа. Сейчас в Афганистане находятся около шести тысяч американских военных.

