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Посол России пообещал помочь гражданам бывших советских республик в Афганистане

Посол России Жирнов рассказал о помощи гражданам бывших советских республик в Афганистане
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Фото: Reuters

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что российское представительство постарается помочь гражданам бывших советских республик на территории Афганистана. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в посольство России с просьбой об эвакуации обращаются многие жители стран СНГ, находящиеся в Афганистане. Посол подчеркнул, что российские дипломаты постараются оказать помощь всем, в том числе гражданам Украины.

Жирнов также добавил, что есть много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. «Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем», — сказал он.

Ранее российский посол оценил первые дни движения «Талибан» у власти в Афганистане. Жирнов заявил, что в Москве внимательно наблюдают за действиями талибов и не делают поспешных выводов. При этом дипломат подчеркнул, что опыт первых пяти дней оценивается позитивно, однако представителями «Талибана» еще предстоит подтвердить это.

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