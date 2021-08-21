Афганцы спасли бывшего британского военного от талибов в Кабуле

Бывший британский военный Иэн Кэмерон (Ian Cameron) рассказал, как сбежал от талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в Кабуле в шлепанцах, пишет The Sun.

В марте Кэмерона, прослужившего 24 года в Королевской военной полиции, а затем занявшегося бизнесом, задержали в Кабуле и отправили в тюрьму за продажу в столице мусульманской страны незаконного алкоголя на 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей). В воскресенье, 15 августа, когда талибы взяли Кабул и объявили, что контролируют Афганистан, 56-летний британец позвонил своей жене, чтобы попрощаться. «Все начали кричать: "Аллаху акбар". Мы попытались спастись и выбежать на улицу, но когда добрались до ворот, боевики начали обстреливать», — объяснил он. Испуганные люди вернулись обратно, и охранники закрыли их в помещение рядом с кабинетом директора.

Стрельба длилась около часа, по прошествии которого охрана открыла все камеры, тысячи заключенных ринулись на свободу. «Пока шел по улицам Кабула, все время на дороге были лужи крови. Никогда не видел такого», — уточнил британец. Афганцы дали ему шарф и маску, чтобы иностранец мог прикрыть лицо и не выделяться из толпы. Он спрашивал у них, что происходит, а местные окружили Кэмерона и пытались скрыть от глаз талибов. «И все они стояли вокруг меня, чтобы защитить меня, чтобы попытаться скрыть то, кем я был», — добавил он. Тогда британец впервые ощутил, что может умереть в любой момент.

По словам Кэмерона, толпа сопровождающих вместе с ним пробиралась по узким улочкам и «ныряла» между машинами. Для того, чтобы добраться до аэропорта, потребовалось два часа. К тому времени ноги британца, обутого в шлепанцы, покрылись волдырями и кровоточили. Добравшись до своих, Кэмерон попросил афганского друга полететь с ним, но тот отказался бросать семью. «Мы проезжали через толпы отчаявшихся людей у аэропорта. Я смотрел в их глаза и чувствовал себя виноватым в том, что оставляю их с талибами», — добавил мужчина. Британец смог вылететь на самолете RAF C-17 в Дубай, где пересел на чартерный рейс Titan Airways в Бирмингем. Вернувшись в Англию, Кэмерон самоизолировался на карантин.

Ранее стало известно, что талибы многократно приходили в дом к матери четверых детей с требованиями готовить им еду, когда женщина отказала им в последний раз, они забили ее насмерть.