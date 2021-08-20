Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle в Афганистане

Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle, который уже находится в Германии

На западе Афганистана боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили близкого родственника журналиста телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) и ранили еще одного родственника. Об этом сообщает издание на своем сайте.

По информации руководителей DW, талибы искали журналиста, который уже находится в Германии. Террористы смогли найти двоих родственников, один из них тяжело ранен.

Остальные близкие журналиста успели в последний момент спастись и скрываются от боевиков в данный момент. Гендиректор компании Петер Лимбург осудил случившееся и призвал правительство Германии к «решительным действиям».

«Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время», — сказал Лимбург. В письме утверждается, что сотрудникам, которые хотят покинуть страну, грозят «преследования, аресты, пытки и смерть». Среди подписавшихся — Die Zeit, Der Spiegel, «Репортеры без границ», Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung и другие издания.

18 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) избили журналистов афганского телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Нападение произошло в городе Джелалабад в провинции Нангархар, журналисты пытались снять репортаж о протестах в поддержку национального флага.

Ранее Комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой.