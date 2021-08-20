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США воспользуются базой Рамштайн для эвакуации людей из Афганистана

ВВС США задействуют авиабазу Рамштайн в Германии для транзита людей из Афганистана
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Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

Военно-воздушные силы США используют расположенную на западе Германии авиабазу Рамштайн в качестве транзитного пункта для эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает газета Stars and Stripes, ссылаясь на представителя 86-й эскадрильи транспортной авиации США.

Также издание сообщает, что персонал авиабазы, благодаря странице в Facebook, смог организовать благотворительный сбор одежды и прочих предметов быта, которые могут понадобиться людям, прибывающим из Афганистана. «Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы у людей, которые прибудут сюда, были вещи первой необходимости. Мы просто ставим себя на их место», — сообщил сержант ВВС США Эндрю Уайлдер.

В четверг, 19 августа, генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что начиная с 14 августа Соединенные Штаты вывезли из Афганистана около 7 тысяч человек. «Нашей целью было эвакуировать как можно больше людей, как можно быстрее», — сказал журналистам в тот же день представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее стало известно, что власти Германии одобрили мандат на эвакуацию граждан ФРГ, а также афганцев, сотрудничавших с международной коалицией. Кроме того, немецкие политики напомнили Соединенным Штатам об их ответственности за положение дел в Афганистане из-за их решения покинуть страну.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в России). Успех наступления боевиков был обусловлен выводом американских войск из страны, который состоялся летом 2021 года.

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