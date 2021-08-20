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Американские власти обвинили в намерении бросить помогавших им афганцев

Ветеран войны во Вьетнаме в разговоре с РИА Новости: США бросят помогавших им афганцев
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Фото: Reuters

Американские власти бросят афганцев, которые помогали им во время двадцатилетней кампании. С таким мнением выступил ветеран войны во Вьетнаме, первый сержант американской армии в отставке Ларри Сюэр в разговоре с РИА Новости.

Ветеран убежден: точно так же власти США поступили и по итогам военной кампании во Вьетнаме (1955 — 1975 годов). Военный обвинил Вашингтон в неумении извлекать ошибки из прошлого и в намерении «пострелять где-нибудь еще».

«Единственное, чему [американцы] научились, — это удваивать. Они вкладывают деньги туда, где их обанкротят, а затем обвиняют людей, которым давали деньги», — убежден Сюэр.

С конца июля военные самолеты США вывезли из Афганистана примерно 12 тысяч человек — американских и афганских граждан. Большая часть эвакуированных находилась в столице страны Кабуле. Тогда же американские СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена месяцами затягивала процесс выдачи виз работавшим на США в Афганистане специалистам и их эвакуацию из страны.

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