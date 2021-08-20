В США испугались возможных атак ИГ в Афганистане

Помощник президента США по нацбезопасности заявил, что США опасаются атак ИГ в Афганистане

В США испугались возможных атак на территории Афганистана, в том числе со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

По его словам, власти США рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, которые прибудут в аэропорт Кабула, однако сохраняется опасность атаки.

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«Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны "ИГ-Хорасан", которые являются заклятыми врагами талибов», — указал Салливан. По его словам, администрация США сделает все возможное, чтобы «снизить риски» и эвакуировать на самолетах как можно больше людей из Афганистана.

Ранее Салливан подтвердил, что президент США Джо Байден не намерен расширять сроки эвакуации американских граждан из Афганистана. Он надеется, что американские военные успеют завершить вывозную операцию, не позже 31 августа.

15 августа боевики запрещенного в России движения «Талибан» вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».