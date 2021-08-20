Американские дипломаты предупреждали Госдеп о скором захвате Кабула боевиками

Сотрудники американского посольства в Кабуле заранее предупредили Госдепартамент США о том, что правительтство Афганистана падет вскоре после полного вывода американского контингента из страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, 13 июля сотрудники посольства направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену и руководителю Бюро политического планирования Госдепартамента США Сальману Ахмеду. В нем говорилось о быстром и неизбежном наступлении боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). Отмечается, что еще в тот момент дипломаты осознавали, что правительственные силы Афганистана могут оказаться не в состоянии оказать сопротивление радикалам.

В телеграме сотрудники дипмиссии высказали опасения, что боевики захватят власть в Кабуле вскоре после завершения выводы американский войск, которое намерено на 31 августа. Сотрудники американского посольства в Кабуле заранее предупредили Госдепартамент США о том, что правительтство Афганистана падет вскоре после полного вывода американского контингента из страны. Они советовали немедленно начать сбор данных сотрудничавших с США афганцев, чтобы те могли получить специальные иммиграционные визы. Кроме того, они рекомендовали организовать эвакуационные рейсы из Афганистана не позднее 1 августа.

По информации источников WSJ, глава внешнеполитического ведомства с документом ознакомился, однако никаких решений по этому поводу принято не было.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News подтвердил, что президент США Джо БАйден не намерен расширять сроки эвакуации американских граждан из Афганистана. Он надеется, что американские военные успеют завершить вывозную операцию, не позде 31 августа.