В США заявили о победе России в Афганистане

Россия и Китай могут выйти победителями из ситуации с бегством США из Афганистана. Об этом пишет The National Interest со ссылкой на аналитика Центра политики безопасности в Вашингтоне Майю Карлин.

«Москва и Пекин будут работать вместе в формате международных форумов, на которых не будет представлена американская позиция. Другие страны, которые могут выйти победителями из ситуации с Афганистаном, — это Иран и Катар, — считает Карлин.

По мнению автора статьи, в настоящее время Россия и Китая стремятся подорвать мощь Соединенных Штатов и поддержать свою экономику. В публикации также говорится, что российская сторона якобы рассматривает падение правительства Афганистана и подъем боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) как время, чтобы «начать действовать».

Ранее сообщалось, что талибы могли бы выполнить свои обязательства перед Россией и Китаем — стране требуется экономическая поддержка. Так, талибы могли бы ослабить торговлю героином, надеясь на субсидии фермерам от российской стороны.

17 августа стало известно, что в Европейском парламенте (ЕП) выразили опасения в связи с ростом влияния России и Китая в Афганистане: от Москвы и Пекина ждут, что они попытаются заполнить образовавшийся политический вакуум.