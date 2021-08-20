Мир
 
Последние новости
МИД Испании запретил двум российским кораблям зайти в порт
Россиянам раскрыли способ вернуть товар в магазин без чека
В России призвали зарубежных коллег игнорировать «Крымскую платформу»
Стали известны подробности о семье убитой в Тюмени школьницы
Названы сроки завершения эвакуации американцев из Афганистана
Россиянам назвали допустимую дозу сахар в день
Россиянин изнасиловал прибежавшую к нему домой школьницу 
Макрон попросил Путина освободить Навального
«Роскосмос» назвал дату старта «Союза» с британскими спутниками
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о победе России в Афганистане

National Interest: Россия выйдет победителем из ситуации с бегством США из Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: AP

Россия и Китай могут выйти победителями из ситуации с бегством США из Афганистана. Об этом пишет The National Interest со ссылкой на аналитика Центра политики безопасности в Вашингтоне Майю Карлин.

«Москва и Пекин будут работать вместе в формате международных форумов, на которых не будет представлена американская позиция. Другие страны, которые могут выйти победителями из ситуации с Афганистаном, — это Иран и Катар, — считает Карлин.

По мнению автора статьи, в настоящее время Россия и Китая стремятся подорвать мощь Соединенных Штатов и поддержать свою экономику. В публикации также говорится, что российская сторона якобы рассматривает падение правительства Афганистана и подъем боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) как время, чтобы «начать действовать».

Ранее сообщалось, что талибы могли бы выполнить свои обязательства перед Россией и Китаем — стране требуется экономическая поддержка. Так, талибы могли бы ослабить торговлю героином, надеясь на субсидии фермерам от российской стороны.

17 августа стало известно, что в Европейском парламенте (ЕП) выразили опасения в связи с ростом влияния России и Китая в Афганистане: от Москвы и Пекина ждут, что они попытаются заполнить образовавшийся политический вакуум.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай поможет «Талибану» после формирования «толерантного» правительства
Названы условия сотрудничества талибов и России
Экономике Афганистана предсказали крах