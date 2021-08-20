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Байден и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону Афганистан
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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: John Thys / Reuters

Президент США Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, в том числе процесс эвакуации людей стран из аэропорта Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Они подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по Афганистану, в том числе <...> по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев», — говорится в сообщении. Президенты также поприветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита Группы семи по Афганистану.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга сообщил, что в аэропорту Кабула эвакуации сейчас ожидают шесть тысяч человек. По его словам, уже скоро эти люди окажутся на борту. Прайс отметил, что среди вывозимых американскими самолетами беженцев есть разные категории людей: некоторые из них граждане Соединенных Штатов, некоторые — афганцы, а некоторые — граждане третьих стран.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану» (запрещен в РФ).

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