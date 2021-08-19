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В МИД России уточнили позицию насчет присутствия США в Центральной Азии

МИД России: события в Афганистане не изменили мнения о присутствии США в Центральной Азии
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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков уточнил позицию Москвы насчет присутствия США в Центральной Азии на фоне последних событий в Афганистане. Он заявил об этом The Wall Street Journal.

По словам замминистра, последние события в Афганистане не изменили мнения России о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не способствует безопасности региона.

«Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей. Это было бы, безусловно, НЕ в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни», — сообщил Рябков.

Также издание, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников двух стран, заявило, что эта тема поднималась на переговорах президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 16 июня. «На встрече в Женеве господин Путин... сказал господину Байдену, что Москва против любой американской военной роли в Центральноазиатском регионе, и Китай ее также отвергнет», — говорится в тексте.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану» (запрещен в РФ).

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