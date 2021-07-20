Рябков прокомментировал призывы к России вернуться в ДОН фразой «поезд ушел»

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал призывы Совета НАТО к России вернуться в Договор по открытому небу (ДОН) фразой «поезд ушел». Он рассказал об этом на конференции государств-участников договора, его цитирует ТАСС.

По его словам, заявление Совета НАТО заканчивается призывом к Москве использовать время, остающееся до вступления в силу ее выхода из договора. Также Совет альянса просит пересмотреть принятое решение и вернуться «к полному соблюдению договора».

«Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа», — сказал Рябков, добавив, что если бы страны были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, то «действовали по-иному». Он также отметил, что расчет на то, что Россия «прогнется» под нажимом, не срабатывал раньше и не сработает и теперь. «Мы будем выстраивать нашу линию в отношении договора в строжайшем соответствии с национальными интересами России и с интересами наших союзников», — заключил замминистра.

Также 20 июля Рябков заявил, что Москва намерена выполнять обязательства по ДОН до выхода из соглашения 18 декабря.

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря. Российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.