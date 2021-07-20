В МИД России пообещали выполнять обязательства по Договору об открытом небе

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва намерена выполнять обязательства по Договору об открытом небе (ДОН) до выхода из соглашения. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В ходе выступления на открытии конференции государств — участников ДОН Рябков пообещал, что до своего выхода из соглашения 18 декабря Россия намерена «в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства — участника ДОН».

Замминистра уточнил, что Москва будет выполнять обязательства по договору с учетом реальной обстановки на фоне пандемии коронавируса, «к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма».

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря. Отмечается, что российская сторона уже направила депозитариям договора — Венгрии и Канаде — и другим государствам-участникам соответствующее уведомление.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.