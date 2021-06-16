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Правительство приняло предложение о выходе России из ДОН

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Фото: Агентство «Москва»

Правительство России приняло предложение Министерства иностранных дел о выходе страны из государств-участников Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что данное предложение было согласовано с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ и СВР России. Также предлагается уведомить об этом решении Белоруссию и другие государства-участники Договора.

Ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года. Как заявили американские власти, такое решение связано якобы с нарушениями Москвой ряда положений договора.

ДОН был заключен в 1992 году. Данное соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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