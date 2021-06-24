Лавров рассказал об отказе НАТО от контактов с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отказе Североатлантического альянса от контактов с Москвой по линии военных. Его слова передает ТАСС.

Дипломат заключил, что курс НАТО на сдерживание России провоцирует военно-политическую напряженность в Европе. Он заявил, что «натовские стратеги» вновь увидели агрессивные действия России там, где их нет. «Альянс еще раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности», — уточнил министр.

Лавров также отметил, что Москву поражает реакция НАТО на выход России из Договора по открытому небу (ДОН).

18 июня сообщалось, что страны-участницы НАТО пожалели о выходе России из ДОН. В НАТО отметили, что договор способствует взаимному доверию, стабильности и безопасности в евроатлантическом регионе. При этом в заявлении организации утверждается, что Россия «многие годы отказывается от полного соблюдения своих обязательств» в рамках ДОН.

До этого стало известно, что Россия выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года. «Вся ответственность за развал договора лежит на США», — заключили в российском МИД. Согласно договору, теперь участники соглашения должны созвать конференцию и обсудить последствия выхода Москвы в ближайшее время: то есть не позднее чем через 30 дней.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня в ответ на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.