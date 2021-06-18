В НАТО пожалели о выходе России из Договора по открытому небу

Страны-участницы НАТО пожалели о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на сайте.

В НАТО отметили, что договор способствует взаимному доверию, стабильности и безопасности в евроатлантическом регионе. Альянс призвал Москву пересмотреть свое решение в течение шести месяцев, оставшихся до вступления в силу закона о выходе.

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При этом в заявлении организации утверждается, что Россия «многие годы отказывается от полного соблюдения своих обязательств» в рамках ДОН. В частности, Москва, как отмечается, ограничивала полеты над Калининградской областью и рядом с российско-грузинской границей.

В альянсе заявили, что неоднократно призывали российскую сторону вернуться к соблюдению ДОН. «Но вместо этого Россия не пошла на конструктивное взаимодействие и не предприняла шагов по возвращению к полному соблюдению», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года. «Вся ответственность за развал Договора лежит на США», — заключили в российском МИД. Согласно договору, теперь участники соглашения должны созвать конференцию и обсудить последствия выхода Москвы в ближайшее время: то есть не позднее чем через 30 дней.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу 7 июня в ответ на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.